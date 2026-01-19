Hlistei a semnat cu o echipă din Liga 3

Cătălin Hlistei, fost jucător important al Rapidului în perioada când echipa se lupta să revină în Liga 1 și în topul campionatului, a semnat un contract cu Unirea Sântana, formație din eșalonul al treilea.



Arădenii, care sunt antrenați de Adrian Abrudean, ocupă locul al patrulea în Seria 7 a Ligii 3, cu 30 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate, fiind surclasată de Unirea Alba Iulia (43p), Poli Timișoara (41p), Metalurgistul Cugir (32p) și Viitorul Arad (31p).



Fotbalistul acceptase de curând rezilierea contractului cu CS Tunari, "lanterna roșie" din Liga 2, pentru care a bifat în prima parte a sezonului 14 prezențe și trei goluri în campionat.



S-a format la UTA și este un specialist al promovărilor

Cătălin Hlistei (31 de ani) este născut la Arad și este un produs al academiei celor de la UTA Arad. La nivel de seniori a evoluat pentru UTA Arad (2013-2016, 2017-2018), Pandurii Tg. Jiu (2016-2017), Sportul Snagov (2018-2019), Rapid București (2019-2022), Universitatea Cluj (2022), Poli Iași (2022-2023), Concordia Chiajna (2023-2024) și CS Tunari (2024-2026).



Este un speciliat al promovărilor, reușind asemenea performanțe cu UTA Arad (în Liga 3 și Liga 2), Rapid (în Liga 2 și Liga 1), Poli Iași (în Liga 1) și CS Tunari (în Liga 2). În cele 85 de meciuri pe care le-a disputat pentru Rapid, mijlocașul stânga a reușit să înscrie 32 de goluri, fiind golgheterul echipei în Liga 2 în anul revenirii pe prima scenă a fotbalului românesc.

În 2020, Agenția Națională Anti-Doping a decis că fotbalistul nu a încălcat reglementările anti-doping, considerând că a folosit betametazonă sub forma permisă de regulament.

