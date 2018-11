Dinamo - FCSB | Riscuri mari pentru Dica?! Jucatorul pe care patronul l-a confirmat titular in derby, insa nu ar fi complet refacut

Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la 21:00, pe National Arena.

FCSB a avut un lot plin de improvizatii in ultimele meciuri, iar acest lucru nu se va schimba nici la derby-ul cu Dinamo. Accidentarile jucatorilor de baza i-au dat mari batai de cap lui Nicolae Dica, iar acesta se vede nevoit sa faca improvizatii si duminica seara.

Mihai Balasa, Marko Momcilovici, Mihai Pintilii si Ovidiu Popescu sunt jucatorii indisponibili pentru derby. In afara jucatorilor accidentati, antrenorul stelist nu poate conta nici pe Junior Morais sau Mihai Roman, acestia doi fiind suspendati.

In consecinta, Nicolae Dica va risca si a cerut staff-ului medical sa il foloseasca pe Bogdan Planic titular. Chiar daca s-a antrenat in ultimele zile, fundasul central ar mai fi avut nevoie de o perioada de pregatire inainte sa revina in forta, scrie Digisport.

Totusi, Gigi Becali a spus la PRO X ca Planic si Stan s-au recuperat si ca nu se pune problema sa nu joace.

Chiar daca Planic va intra in teren, al doilea fundas central va fi Lucian Filip, tot o improvizatie a antrenorului.

Cum ar putea arata FCSB la derby-ul cu Dinamo: Balgradean - Benzar, Planic, Filip, Stan - Nedelcu, Teixeira - Man, Tanase, Coman - Gnohere