DINAMO - FCSB | "Impreuna umilim Dinamo". Peluza FCSB anunta sustinere masiva la derby-ul cu Dinamo. EXCLUSIV: Cate bilete au cerut

Va fi derby si in tribune!

UPDATE: Din informatiile www.sport.ro, Peluza Ros-Albastra a cerut 3.000 de bilete. Dinamo a anuntat ca le va da biletele in transe de cate 400. Cand se vor epuiza acestea, ros-albastrii vor primi altele.

Formatia lui Nicolae Dica se va bucura de sustinerea suporterilor la meciul cu Dinamo de duminica. Peluza Ros-Albastra si-a anuntat prezenta la meciul de duminica prin intermediul paginii de Facebook.

"Duminica seara vom lasa cainii sa ramana pamant de flori, asa cum au spus ca sunt, sa renasca in alta viata, nu ne intereseazam noi trebuie sa castigam fiindca suntem Steaua. Ei, cainii sa se tarasca in continuare. Noi suntem stejarul pe care ei il viseaza.

Nu trebuie sa-i lasam, sa nu le dam sansa asta, noi si doar noi trebuie sa avem grija sa ne facem treaba in peluze si trebuie si voi, jucatorii, pe gazon. Doar asa vom fi amintiti in istoria fotbalului ca echipa care a umilit Dinamo. Impreuna umilim Dinamo", se arata in comunicatul emis de Peluza Ros-Albastra.

Diferentele dintre cele doua echipe sunt mari inainte de derby. Formatia lui Dica este mai bine cotata din punct de vedere valoric, dar si mai bine clasata in clasamentul primei ligi.

Partida dintre Dinamo si FCSB se joaca duminica de la ora 21:00.