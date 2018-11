DINAMO - FCSB | "Fotbal pe plaja! Asta e viata" Dezvaluiri inaintea derby-ului: Dan Nistor stie care e miza meciului de duminica

Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00, pe National Arena.

Inainte de derby-ul de pe National Arena, la Dinamo este o mobilizare generala. Echipa din Stefan cel Mare se afla abia pe locul 9 in clasamentul Ligii 1 si are un sezon dezastruos pana in acest moment.

Capitanul dinamovist, Dan Nistor, a vorbit, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, despre miza pe care o are meciul de duminica pentru Dinamo.

"E cel mai important meci si atat. Pentru mine, pentru fani. Trebuie sa ne ridicam la nivelul suporterilor. Trebuie sa mai spalam rusinea sezonului, a anului, nu am oferit prea multe victorii. Putem spala rusinea duminica", a spus Nistor.

Acesta a vorbit si despre o nemultumire a sa si a coechipierilor, legata de starea jalnica a gazonului de pe Arena Nationala.

"Fotbal pe plaja! Asta e viata. Daca asa au decis conducatorii sa jucam, ne supunem. Nu stiu daca e un dezavantaj, vom vedea la ora meciului", a spus capitanul dinamovist.

Dan Nistor a dezvaluit si de cine se teme in confruntarea cu FCSB, dar are noroc.

"Mi-e si teama, mi-e si drag de el! Nasul meu, Mihai Pintilii. Cu siguranta ar fi jucat si la Dinamo, e un fotbalist de mare calitate", a spus Nistor.