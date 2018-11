Nu e gluma: Dinamo transfera de la MONOPOLI! :) Achizitie de ultima ora in echipa lui Rednic

Totul va deveni oficial dupa derby-ul cu FCSB, de duminica.

Dinamo ii va oferi un contract lui Mattia Montini, un atacant italian care s-a aflat in probe pentru cateva zile. Fost jucator de nationala U20 a Italiei, Montini e crescut de AS Roma, iar ultima data s-a aflat sub contract cu Bari, pentru care n-are insa niciun meci.



Montini, 26 de ani, a avut cel mai bun sezon in 2016-2017, cand a jucat pentru Monopoli, in serie C. Atunci, fotbalistul a marcat 10 goluri in 19 partide.