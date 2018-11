Dinamo - FCSB | Gigi Becali, ironizat inainte de derby! "Trimisului lui Dumnezeu pe Pamant, din zona Pipera" Cine e favorita pe plaja de pe National Arena

Dinamo - FCSB se joaca de la 21:00 pe National Arena.

Inainte de derby-ul de pe National Arena, s-au iscat o multime de controverse, iar oamenii din fotbal se feresc sa dea o favorita.

Vivi Rachita, fost jucator al Stelei, a comentat meciul din aceasta seara si nu s-a ferit sa lanseze o mica ironie la adresa patronului de la FCSB.

"Ma bucur ca este vremea frumoasa pentru plaja, avand in vedere unde vor juca baietii. Ramane de vazut ce echipa se adapteaza cel mai bine la plaja. Sa vedere cine va fi Danemarca, avand in vedere ca s-a mai jucat un meci pe plaja pe acest stadion (Romania - Danemarca, incheiat 2-5 in 2003). Arabii au vorba 'Faca-se voia lui Allah'. Asa si diseara. Sa se faca voia trimisului lui Dumnezeu pe Pamant, din zona Pipera. Sa aiba inspiratie cel care decide tot la echipa, de la tehnic, la financiar", a spus Rachita in direct la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Mai mult, Vivi Rachita a comentat si situatia in care se afla Dinamo.

"Rednic e un antrenor bun, dar nu poti face perfomanta cu jucatori care anul trecut jucau in Liga a 2-a. Nu au valoare sa se bata la campionat. Sunt convins ca Rednic va incerca sa nu piarda acest meci, pentru ca la final sa-i certe pe cei de la CFR Cluj si sa spuna ca el a facut ca ei sa ramana pe locul 1. E greu pentru Dinamo sa incerce sa castige. Are jucatori care nu au valoarea pentru a evolua la nivel inalt", a declarat acesta la PRO X.