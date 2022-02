Dinamo e cu un picior în Liga 2, dar Stoican e optimist: "Vom fi o echipă bună în viitorul apropiat!"

Pentru Dinamo a fost înfrângerea cu numărul 12 în deplasare, după tot atâtea meciuri. "Câinii" au rămas pe locul 15, cu 12 puncte, iar Chindia, CS Mioveni, Gaz Metan Mediaș și FC U Craiova, echipe aflate deasupra sa, s-au distanțat după această rundă.

FC Botoșani - Dinamo 4-0. Flavius Stoican rămâne optimist

Deși a pierdut toate cele trei meciuri după revenirea la Dinamo, Flavius Stoican este optimist. Antrenorul acuză lipsa de luciditate de la finalizare și dă vina pe ghinion pentru unele goluri încasate.

"Parcă luăm cele mai spectaculoase goluri. Am început destul de bine, apoi au apărut ei la o fază pe partea dreaptă. O centrare, gol. Apoi Jaja, șut, gol, 2-0. Am avut și noi situații de a marca, am avut posesie, dar n-am reușit să marcăm, indiferent că am jucat cu doi sau trei atacanți. Am întâlnit o echipă foarte bună, pragmatică, au profitat de fiecare fază pe care au avut-o. E echipă de play-off, dar nu vreau să cedăm, indiferent de scor.

Pe tabelă rămân patru goluri primite. Luăm cu ușurință goluri, goluri spectaculoase, dar nu trebuie să cedăm. Jucătorii să ridice capul din pământ, indiferent că acum vine CS U Craiova, poate o să se întoarcă norocul și spre noi. Parcă avem prea multe ghinioane. În minutul 2, Tomozei face o entorsă la genunchi. Avem situații, nu marcăm, iar la prima lor ocazie au 1-0. E destul de delicat, dar nu trebuie să ne pierdem încrederea.

Important e facem în teren, sunt convins că fiecare dintre noi știm când greșim. Nu pierde doar unul sau altul. Când greșim, greșim toți. Când o să ne bucurăm, ne vom bucura toți. Și vreau cât mai repede.

Cu siguranță o să fim o echipă bună în viitorul apropiat pentru că am jucători buni care vor demonstra. Important e să nu-și piardă încrederea. Jucăm, pasăm, avem situații, dar nu reușim să marcăm, iar la prima lor situație luăm gol. Nu vrem să retrogradăm și de aceea facem tot ce ne stă în putință. Suntem într-o situație grea, se înjumătățesc punctele, dar până atunci trebuie să facem puncte.

Nu e ușor, e important ca fiecare să știe cum gestionează anumite situații, cum pasăm, cum ne demarcăm. Timpul nu e aliatul nostru, dar nu vreau să găsesc un alibi", a spus Stoican.

În runda următoare, Dinamo va juca pe teren propriu contra Universității Craiova, joi, de la ora 19:55.

Programul lui Dinamo până la finalul sezonului regulat