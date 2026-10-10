Cu Sepsi a fost un fleac. O primă repriză în care Dinamo nu le-a dat nicio șansă adversarilor, o tranziție rapidă a balonului între apărare și atac, acțiuni directe, atât pe centru, cât și pe flancuri, un jucător în mare formă, Danny Armstrong, care a dat ambele pase decisive, ajungând la 10 assisturi și 4 goluri în 11 partide disputate!

Apoi, în partea a doua, un joc mai prudent, care a lăsat puține spații, însă chiar și așa echipa lui Nuno Campos și-a creat alte trei mari ocazii, față de una singură a covăsnenilor (statistici flashscore.ro).

După 11 etape, putem afirma cu tărie că Dinamo nu mai este doar o surpriză, ci a devenit o certitudine în lupta pentru titlu. Iată și argumentele:

ANALIZĂ | Dinamo, dezlănțuită! Titlul nu mai e doar un vis

1. Siguranță defensivă, cu doar 7 goluri primite în 11 meciuri. Pascual l-a făcut uitat pe Boateng, considerat în sezonul trecut unul din oamenii esențiali din primul 11. Spaniolul de 27 de ani nu numai că face un cuplu aproape indestructibil cu Stoinov, dar apare și decisiv în atac, el înscriind la Sfântu Gheorghe al cincilea său gol în actualul campionat. O medie cu adevărat impresionantă, de atacant!

2. O dinamică foarte bună, cu mingea care circulă repede, fără o posesie doar de dragul posesiei. Cîrjan verticalizează și caută pase care să-i pună în valoare pe atacanți, jocul e dezvoltat atât pe centru, cât și pe flancuri, mai ales în dreapta, unde Armstrong e „tătic”, probabil cel mai bun fotbalist din Superligă în momentul actual.

Cu Sepsi, Dinamo a produs șase ocazii mari și un xG de 2,52, potrivit Flashscore. Asta confirmă faptul că liderul nu doar atacă frumos, ci își creează și situații clare de gol.

Și să nu-l uităm pe Musi, accidentat momentan, dar care este implicat și el sută la sută atunci când se află pe teren.

3. Coeziunea dintre jucători. S-a creat la Dinamo și o atmosferă care este propice performanței. Se vede, se simte că toți componenții lotului sunt conectați cu un singur scop, acela de a duce echipa spre un obiectiv măreț, cu care Dinamo nu s-a mai întâlnit în ultimii ani. Cred că pentru această coeziune un mare merit îl are și staff-ul de anul trecut, în frunte cu Florentin Petre, un „câine” pur-sânge, până la moarte. Cei care au rămas în lot au păstrat energia și spiritul acestuia, molipsindu-i și pe nou-veniți.

Băieții sunt prieteni, aleargă pentru echipă, se ajută reciproc, și toate astea contează foarte mult în exprimarea colectivă.

4. Echipa arată personalitate, tărie de caracter, demonstrate mai ales în meciurile importante. Dinamo a învins Craiova cu 5-1 și Rapid cu 1-0, două pretendente la titlu, iar acum a câștigat într-o deplasare în care nu se mai impusese de șapte ani.

5. Un merit important îi revine și lui Nuno Campos. Portughezul a construit într-un timp scurt o echipă care joacă un fotbal curajos, ofensiv, cu relații de joc tot mai bine puse la punct. Dinamo este foarte bine organizată și are o identitate clară. Se vede mâna antrenorului, dar și faptul că jucătorii cred în ceea ce el le cere și încearcă să pună în practică ce le transmite acesta. Dar și aici trebuie să mă întorc la staff-ul de anul trecut. Noul antrenor a găsit o bază foarte stabilă construită de Zeljko Kopic și Florentin Petre.

6. Dinamo stă foarte bine și din punct de vedere fizic, are energie, mobilitate și susține atacurile cu mulți jucători, ceea ce presupune un efort colectiv important. Pregătirea fizică din vară pare să fi fost bine făcută, fiind continuată după un plan bine stabilit și în timpul campionatului.

Tocmai de aceea, „roș-albii” au energie și câștigă multe dueluri. Și l-aș numi aici pe Mărginean, chiar dacă uneori mai depășește limitele. Dar și Karamoko și Zandbergen sunt foarte buni la acest capitol.

Trebuie să amintim și faptul că Nuno Campos l-a adus în staff pe preparatorul fizic olandez Brian Van der Steen, cu care colaborase în Ungaria, la Zalaegerszegi.

7. Peste toate, încrederea acumulată în acest început de sezon. 11 meciuri la rând fără eșec (10 în Liga 1 și unul în Cupa României), ultimele patru victorii consecutive și primul loc în clasament creează un avantaj psihologic față de urmăritoare. Fotbaliștii își asumă acțiuni, caută soluții și par să joace fără teama de a greși.

Dar toate cele de mai sus nu duc încă la concluzia că Dinamo e principala favorită la titlu. Actualul lider trebuie să demonstreze că poate păstra nivelul de intensitate pe durata întregului sezon. Ba mai mult, presiunea va crește în play-off, adversarii vor fi mai puternici, iar eventualele accidentări și suspendări vor testa profunzimea lotului.

În concluzie, drumul e bun. Dinamo are nevoie acum de constanță pe termen lung și, probabil în iarnă, chiar de transferuri, pentru a merge până la capăt în lupta pentru titlu.