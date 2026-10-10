UPDATE La Matinalul de pe VOYO SPORT 1, Robert Niță, fost rapidist, susține că Dinamo și-a câștigat locul printre candidatele la titlu, grație evoluțiilor tot mai bune din acest sezon.

”Dinamo arată bine. Cu cât trece timpul, Dinamo devine o echipă care se va bate cu siguranță la campionat. E clar că Dinamo, jucând în prima zi a etapei, pune presiune pe echipele care sunt acolo.

Ăsta e avantajul atunci când joci primul. În cazul în care câștigi, pui presiune pe urmăritori. Etapa asta a jucat Dinamo bine și a câștigat”, a spus Robert Niță.

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Astăzi, de la ora 10:05, Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Cristian Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Emisiunea Voyo Sport Matinal se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică.

Bogdan Lobonț despre naționala României

„Vreau să înțeleagă lumea un lucru fundamental, sunt obișnuit să apăr, am fost portar toată viața mea. Acum nu apăr rezultatul de aseară, dar sunt lângă jucătorii echipei naționale și îi apăr de ideea că acest 6-0 de aseară nu îi definește.

Apăr contextul care a dus la acest rezultat de 6-0! Este diferență între a analiza evoluția din teren și execuția publică. Acești băieți au fost puși de zid după meciul din Suedia, după cel cu Bosnia, dar mai ales după cel de aseară. Este o diferență!

Știu foarte bine, două decenii am fost la echipa națională. Știu cât de mult cântărește tricoul echipei naționale, dar mai ales cât cântărește după un astfel de rezultat.

Dacă e să intrăm în meciul de aseară mai în detaliu, putem spune că au fost două meciuri în unul. Am avut oportunitățile noastre la șuturile lui Băluță și Man”, a declarat Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE după eșecul 0-6 cu Polonia.