Sepsi OSK - Dinamo s-a încheiat 0-2 vineri seară. Cele două echipe și-au dat întâlnire în runda #11 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a avut loc la Sfântu Gheorghe, iar la capătul celor 90 de minute, ”câinii” s-au impus cu 2-0.

Martin Pascual a deschis scorul în minutul 24, iar Alberto Soro a majorat diferența 12 minute mai târziu. Ambele goluri au fost marcate în urma paselor decisive venite de la Danny Armstrong.

Robert Niță anunță o nouă candidată la titlu: ”Se va bate cu siguranță la campionat!”

La Matinalul de pe VOYO SPORT 1, Robert Niță, fost rapidist, susține că Dinamo și-a câștigat locul printre candidatele la titlu, grație evoluțiilor tot mai bune din acest sezon.

El a ținut să puncteze și faptul că victoria formației dirijate de Nuno Campos împotriva lui Sepsi OSK pune, în mod direct, presiune pe celelalte echipe din fruntea clasamentului.

”Dinamo arată bine. Cu cât trece timpul, Dinamo devine o echipă care se va bate cu siguranță la campionat. E clar că Dinamo jucând în prima zi a etapei, pune presiune pe echipele care sunt acolo.

Ăsta e avantajul atunci când joci primul. În cazul în care câștigi, pui presiune pe urmăritori. Etapa asta a jucat Dinamo bine și a câștigat”, a spus Robert Niță.

Cum arată clasamentul Superligii României

În urma victoriei cu 2-0 împotriva covăsnenilor, Dinamo a ajuns la 26 de puncte în campionat și s-a desprins la cinci lungimi față de Rapid, ocupanta locului secund, care nu și-a disputat însă încă meciul din etapa #11.