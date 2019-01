EXCLUSIV | Un jucator din nationala Greciei vine sa dea goluri in Liga I! Transfer important realizat astazi

Thanasis Papazoglou a jucat in nationala Greciei si vine in Liga 1.

Concordia Chiajna se lupta pentru evitarea retrogradarii, dar a reusit un transfer spectaculos. Thanasis Papazoglou este un atacant grec de 30 de ani, fost jucator la Paok Salonic si Olympiacos Pireu. Fotbalistul are trei selectii in nationala Greciei si a ales sa vina in Liga 1.

In prezent, grecul evolueaza pentru Hapoel Haifa, echipa la care a jucat in patru partide in acest sezon, fara sa marcheze vreun gol. Pentru Paok Salonic, Papazoglou a jucat 56 de meciuri si a marcat 9 goluri, in timp ce la Olympiacos nu a primit sanse de a se afirma.

Chiajna ocupa locul 13 in campionatul romanesc, prima pozitie direct retrogradabila, cu doar 17 puncte in 21 de etape. Ilfovenii l-au adus in aceasta iarna la echipa pe Adrian Falub, inlocuitorul lui Dorinel Munteanu pe banca Concordiei si spera sa ramana in Liga 1.

VIDEO cu Thanasis Papazoglou: