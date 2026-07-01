A fost un prilej excelent pentru Nuno Campos (51 de ani), antrenorul care a preluat banca tehnică a ”câinilor” în această vară, pentru a vedea la treabă mai mulți jucători proaspăt veniți sub comanda sa. Printre ei se numără și atacantul Oliver Hintsa (25 de ani), care a fost titular și a reușit să marcheze un gol.

Este primul amical al zilei pentru Dinamo, care va mai avea un ”test” tot astăzi, de la ora 19:00, împotriva celor de la Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

Dinamo, victorie la scor cu LKS Lodz II

Marcatorii lui Dinamo: I. Tarbă, O. Hintsa, V. Kyrychenko și A. Musi.

I. Tarbă, O. Hintsa, V. Kyrychenko și A. Musi. Primul 11 utilizat de Nuno Campos: A. Roșca | Ș. Opriș - M. Pascual - M. Toader - A. Irimia | A. Mazilu - G. Udosen - C. Licsandru - P. Belive | O. Hintsa - I. Tarbă (C).

A. Roșca | Ș. Opriș - M. Pascual - M. Toader - A. Irimia | A. Mazilu - G. Udosen - C. Licsandru - P. Belive | O. Hintsa - I. Tarbă (C). Au mai evoluat pe parcursul partidei: V. Kyrychenko, I. Doană, D. Irimia și R. Rotund

V. Kyrychenko, I. Doană, D. Irimia și R. Rotund În ultimele 20 de minute au intrat: R. Radu, M. Duțu, N. Stoinov, A. Mărginean, A. Soro, D. Armstrong, C. Cîrjan, A. Musi și A. Pop.

Programul primei etape din Superliga României

Vineri, 17 iulie:

ora 18:30: FC Voluntari - FC Botoşani

ora 21:30: FCSB - FC Argeş

Sâmbătă, 18 iulie:

ora 18:30: Oţelul Galaţi - CFR Cluj

ora 21:15: Universitatea Craiova - UTA

Duminică, 19 iulie:

ora 17:00: Universitatea Cluj - Farul Constanţa

ora 19:30: Petrolul - Dinamo

Luni, 20 iulie:

ora 18:30: Corvinul - Csikszereda

ora 21:30: Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe

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Nu vor lipsi, așadar, golurile, ratările, paradele spectaculoase, momentele controversate de arbitraj și reacțiile de după jocuri.