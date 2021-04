Dinamo - Clinceni, LIVE TEXT de la 20:30 | Echipa lui Poenaru poate scrie istorie in Stefan cel Mare! Dinamo nu a mai castigat de 9 meciuri in Liga 1!

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Dinamo si Academica Clinceni pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Academica Clinceni poate realiza o performanta istorica dupa meciul din Stefan cel Mare. Echipa antrenata de Ilie Poenaru este la un pas de accederea in playoff-ul Ligii 1.

Cu o singura etapa ramasa de disputat, ilfovenii sunt pe locul 6 cu 41 de puncte, doua mai multe decat Chindia Targoviste, care va juca in ultima etapa in deplasare cu FC Arges. Astfel, Academica poate prinde ultimul loc de playoff si in cazul unui egal cu Dinamo.

Mai mult, in cazul in care Chindia nu invinge la Pitesti, Clinceniul este in playoff si daca pierde cu echipa lui Multescu.

Si la prima vedere Academica pare a avea o misiune destul de usoara la Bucuresti. Dinamo nu a mai castigat in Liga 1 de 9 etape, de la un meci in deplasare cu UTA Arad. Atunci Deian Sorescu a marcat singurul gol al meciului din penalty in minutul 9.

Mai mult, Multescu nu se va putea baza pe Anton, Bejan si Rauta care sunt suspendati dupa meciul de la Cluj cu CFR.

Cum arata clasamentul Ligii 1 inainte de ultima etapa a sezonului regulat: