Italianul se afla la al treilea mandat pe banca italienilor, dar a stat pe bancă doar la 9 meciuri.

Mandorlini: ”Relația cu Varga a fost complicată!”

Andrea Mandorlini, antrenorul demis recent de la CFR Cluj, a dezvăluit ce a găsit la clubul din Gruia în al treilea său mandat.

Tehnicianul italian spune că a fost surprins în mod neplăcut de ceea ce a găsit la echipă și susține că relația sa cu patronul Ioan Varga a fost aproape inexistentă. De altfel, Mandorlini spune că nu a fost luat prin surprindere de faptul că a fost demis, chiar dacă Iuliu Mureșan spunea că nu are de gând să schimbe antrenorul.

”Îmi pare foarte rău pentru felul în care s-a încheiat această experiență, pentru că îmi place cu adevărat România: iubesc Transilvania, iubesc Clujul, Brașovul, Sibiul. Din păcate, nu mi s-a permis să fac ceea ce trebuia să fac cu echipa. Când am ajuns, am găsit un grup fragmentat, împărțit în grupuri de jucători, cu un lot supradimensionat care nu permitea desfășurarea unor antrenamente normale.

Relațiile dintre jucători erau rupte, nu exista coeziune, iar timpul scurt avut la dispoziție nu mi-a permis să o creez, mai ales cu un lot de peste 35 de jucători. Situația era complicată și era nevoie de timp și răbdare pentru a reconstrui. Din păcate, acest timp nu mi-a fost acordat.

Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, iar între timp totul s-a schimbat peste noapte. De la prima lui declarație, în momentul sosirii, când spusese clar că nu a venit să schimbe antrenorii, până a doua zi, totul s-a răsturnat. Deciziile erau deja luate de alte persoane, nu de domnul Mureșan. Nu știu exact de cine și nici nu mai contează, dar e clar că direcția era deja stabilită, pentru că primisem semnale dinainte despre acest final.

(...) În ceea ce privește relația cu Neluțu Varga, a fost complicată. Nu am putut comunica niciodată direct cu el despre problemele clubului, pentru că în cea mai mare parte a timpului nu era în țară. Nu am avut o relație adecvată cu persoana care ia deciziile la CFR, pur și simplu pentru că nu era prezent la Cluj”, a spus Mandorlini, conform Prosport.

