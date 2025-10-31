Doi bărbaţi au fost arestaţi în Grecia pentru uciderea preşedintelui unui club de fotbal din Cipru, iar poliţia a indicat joi că investighează dacă acest caz are legătură cu reţele de criminalitate interlopă, informează Reuters.

Atacatorii l-au împuşcat mortal pe Stavros Demosthenous, preşedintele grupării cipriote Karmiotissa din a doua divizie, în faţa casei sale din oraşul de coastă Limassol, pe 17 octombrie.

Bărbatul în vârstă de 49 de ani a murit în timp ce fiul său îl ducea cu maşina la spital.

Ce spune poliția



Cei doi bărbaţi au fost arestaţi în oraşul Salonic, din nordul Greciei, a anunţat joi poliţia într-un mesaj de alertă.

"Sunt suspectaţi de participarea la executarea unei crime la comandă", a declarat un oficial al poliţiei pentru Reuters, fără a intra în detalii suplimentare cu privire la presupusul lor rol.

Poliţia analizează, de asemenea, o posibilitate ca acest caz să fie legat de un şef al unei organizaţii criminale despre care se crede că se ascunde în Emiratele Arabe Unite, a adăugat oficialul poliţiei, ce a refuzat să i se dezvăluie identitatea, deoarece ancheta este încă în curs de desfăşurare.

Bărbaţii au fost reţinuţi în baza unui mandat european de arestare, în legătură cu crima cu premeditare, se arată în alerta prin SMS a poliţiei, informează Agerpres.

Karmiotissa a retrogradat în a doua divizie în sezonul trecut. Clubul a jucat mai ales în eşaloanele inferioare de la înfiinţarea sa în 1979.

La Karmiotissa a jucat în ultimii ani Răzvan Grădinaru. De asemenea, Florin Bratu a antrenat echipa în 2023, iar Dinamo l-a transferat de aici în vară pe portarul titular Devis Epassy.

