CSM București, campioana en-titre din Liga Florilor, a învins și vicecampioana Corona Brașov, scor 28-24 în derby-ul transmis de Pro Arena și VOYO.

”Tigroicele” au ajuns astfel la opt victorii în primele opt etape!

Kristina Novak și Elizabeth Omoregie au fost cele mai bune jucătoare de la CSM, alături de portarul Evelina Eriksson, în timp ce de la Corona s-au remarcat româncele Alisia Boiciuc și Sorina Grozav.

În clasament, CSM este lider cu punctaj maxim, 16 puncte în 8 etape, iar podiumul este completat de Corona Brașov și Gloria Bistrița, ambele cu câte 12 puncte, însă bistrițencele au un joc mai puțin disputat.

”O sală plină și încă o victorie pe măsură! Mulțumim pentru susținere! Ne revedem și duminică în EHF Champions League”, a postat la final CSM București, acum cu gândul la înfruntarea europeană cu Odense Handbold.

Dacă meciul din Liga Florilor s-a jucat în Sala Apollo, întâlnirea cu Odense de duminică se va disputa în Sala Dinamo.

