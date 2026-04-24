”Câinii” au ratat un obiectiv major pentru acest sezon. Pe lângă trofeul Cupei României, care ar fi asigurat o sumă importantă în conturile clubului, miza reală era un loc în preliminariile Europa League, astfel că Zeljko Kopic și elevii săi au o singură soluție pentru ultimele cinci etape: locurile 1-4 și cel puțin prezența la barajul pentru Conference League, acolo unde ar urma să întâlnească o echipă din play-out.

Dinamo, avariată înainte de derby-ul cu Rapid! Cum se prezintă accidentații

După un meci de 120 de minute, încheiat cu o înfrângere dramatică, Dinamo se gândește deja la primul ”hop”, derby-ul cu Rapid de duminică, programat tot pe Arena Națională, de la ora 21:00. Zeljko Kopic are bătăi de cap, deoarece doi jucători importanți au ieșit accidentați încă din prima repriză a meciului din Cupa României: Andrei Mărginean și Raul Opruț.

Din informațiile Sport.ro, sunt șanse mici ca fundașul stânga să evolueze în derby-ul cu Rapid de duminică. Opruț (28 de ani) ar urma să efectueze un RMN în aceste zile pentru a afla exact un verdict, dar absența sa ar reprezenta o adevărată lovitură pentru ”câini”, având în vedere că internaționalul român a adus, de multe ori, siguranță pe partea stângă și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în ultima perioadă.

Dacă Opruț nu se va recupera, Zeljko Kopic va fi nevoit să apeleze la Valentin Țicu (25 de ani). O soluție ar fi și Jordan Ikoko (32 de ani), dacă acesta va fi recuperat până vineri. În meciul cu Craiova, el și Mamoudou Karamoko nu au fost disponibili.

Și Mărginean (24 de ani) este sub semnul întrebării, dar o decizie în privința mijlocașului central va fi luată în cursul zilei de sâmbătă. În locul său, Dinamo s-ar putea baza pe Cristi Mihai (21 de ani) sau pe experimentatul Georgi Milanov (34 de ani).

”Mărginean a simțit un disconfort, a avut probleme înainte, iar Raul Opruț a fost lovit în meci”, s-a limitat să spună Kopic la conferința de presă, atunci când a fost întrebat despre situația accidentaților din echipa sa.