OFICIAL Fostul dinamovist Lamine Ghezali, liber de contract după ce și-a ajutat echipa să ajungă în cupele europene

Fostul dinamovist Lamine Ghezali, liber de contract după ce și-a ajutat echipa să ajungă în cupele europene Fotbal extern
Cătălin Parfene
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Atacantul francez s-a despărțit de AC Oulu din Finlanda.

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lamine ghezaliDinamoAC OuluVeikkausliigaLiigacup
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Lamine Ghezali / Foto - Gabriel Chirea
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Lamine Ghezali (27 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, s-a despărțit ieri de AC Oulu, echipă din Finlanda cu care a încheiat pe locul 4 în Veikkausliiga (campionat care se joacă în sistem primăvară - toamnă), poziție de cupe europene (turul 1 preliminar din Conference League, mai exact).

Ghezali, timid în Veikkausliiga, dar dezlănțuit în Liigacup

”Merci Lamine!

Lamine, care a ajuns la Oulu în vara lui 2025, ne-a reprezentat echipa timp de două sezoane. În 43 de meciuri oficiale, atacantul a înscris 6 goluri și a oferit 7 assist-uri.

Bonne continuation, Lamine ! 💙”, a postat ieri AC Oulu, cu mulțumirile și urările de rigoare scrise în limba franceză.

Dacă în campionat nu a impresionat în mod deosebit (a contribuit totuși cu un gol și o pasă de gol în play-off), Ghezali a făcut în schimb spectacol în Liigacup, considerată singura competiție oficială din Europa care se dispută indoor, din cauza condițiilor meteo specifice iernilor finlandeze.

Cu fostul dinamovist protagonist în cele 7 meciuri jucate la începutul anului, în care a marcat 4 goluri și a dat 3 pase decisive, Oulu a ajuns până în finală, pe care a pierdut-o însă în fața lui Inter Turku, scor 1-2.

Francezul rămâne în inimile dinamoviștilor în primul rând pentru ”dubla” din 3-0 cu Steaua

Fostul internațional de juniori francez, care a jucat și chiar a înscris în Ligue 1 pentru Saint-Etienne, a ajuns în august 2022 la Dinamo, unde a bifat în total 52 de meciuri, cu 13 goluri și 5 pase decisive.

A strălucit de-a dreptul în play-off-ul de promovare din Liga 2, când a marcat pentru ”câini” de șase ori - memorabilă rămâne ”dubla” din derby-ul 3-0 cu Steaua de pe ”Arena Națională”.

Ulterior însă, Ghezali nu a mai convins în Superligă la Dinamo și nici experiențele Levadiakos (Grecia) și UTA Arad nu au fost cu succes.

Ghezali, la despărțirea de Dinamo: ”Nu vă voi uita niciodată... Vă iubesc”

La despărțirea de Dinamo în ianuarie 2024, Lamine Ghezali a transmis un mesaj cu adevărat emoționat, adresat fanilor echipei:

”Dragi fani dinamoviști,

Este timpul să-mi iau rămas bun, a fost o poveste uimitoare în care am trăit atât de multă emoție pentru un club special. Mulțumesc pentru tot, a fost cu adevărat incredibil ceea ce am trăit împreună. 

Nu vă voi uita niciodată... Vă doresc tot binele. Vă iubesc”.

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