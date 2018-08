DINAMO a transferat un fundas din Germania! A trecut pe la Borussia Dortmund si are selectii la nationala

Florin Bratu a primit un fundas tanar din Germania.

Dinamo a oficializat transferul lui Marco Ehmann, jucator cu dubla nationalitate romano-germana, care a trecut pe Dortmund si Karlshruher. Ehmann a ales sa joace pentru Romania si are selectii la echipele de juniori.

Comunicatul dinamovistilor

"OFICIAL. Marco EHMANN la Dinamo

FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial transferul internationalului Marco Ehmann (18 ani) la clubul din Stefan cel Mare.

Fundas central, cu dubla cetatenie, romana si germana, Marco Ehmann si-a inceput cariera la Academia Spaichingen si a mai evoluat pentru echipele de juniori ale cluburilor Reutlingen (2010-2012), Freiburg (2012-2015), Borussia Dortmund (2015-2017) si Karlsruher (2017-2018).

Intrat in programul de pregatire stabilit de antrenorul principal Florin Bratu in cantonamentul de la Saftica, Marco Ehmann a semnat un contract cu FC Dinamo Bucuresti pana la 30 iunie 2024.

9 selectii a adunat Marco Ehmann pentru reprezentativele U19 si U18 ale Romaniei. A evoluat in aceasta saptamana pentru echipa nationala sub 19 ani a Romaniei in meciurile amicale cu Israel, disputate la Mogosoaia.

20 de partide a jucat Marco Ehman, sezonul trecut, pentru Karlsruher in Bundesliga U19.

2000 este anul nasterii lui Marco Ehmann. Noul jucator dinamovist a implinit, pe 3 august, 18 ani.

5 este numarul oficial de joc al lui Marco Ehmann pentru sezonul competitional 2018-2019", se arata in comunicatul clubului din "Stefan cel Mare".