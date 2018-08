OPINIE / Dinamo are o singura mare problema si nu e lipsa milioanelor de euro pentru transferuri

Desi fanii dinamovisti ii reproseaza lui Ionut Negoita ca nu investeste sume consistente in transferuri, nu aceasta este principala problema a clubului.

Dinamo se gaseste intr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. Ultimul titlu de campioana a fost castigat la finalul editiei de campionat 2006-2007, in aceasta perioada cucerindu-se doar 2 trofee - Cupa Romaniei (2011-2012) si Cupa Ligii (2016-2017). Clubul bucurestean a trecut si printr-un proces de insolventa, fiind prima echipa romaneasca care a reusit sa-si achite datoriile stabilite de instanta si sa-si recapete dreptul de administrare.



Lasand la o parte faptul ca afaceristul Ionut Negoita a fost trimis, in mai 2018, in judecata de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de aceasta iesire din insolventa a clubului de fotbal, sau ca noul patron al "cainilor", cel care a rascumparat datoria catre Nicolae Badea si detine 93% din actiunile lui Dinamo, este sotul unei coafeze din hotelul RIN, toata lumea (suporteri, jurnalisti, oameni de fotbal, analisti sportivi) i-a reprosat exclusiv fratelui primarului Sectorului 3 ca nu a bagat destui bani in transferuri, in conditiile in care s-au vandut multi jucatori in aceeasi perioada. Unii, mai glumeti, chiar l-au botezat "Neputinta" pe patronul lui Dinamo.



Aici este, cred eu, marea greseala a fanilor lui Dinamo. Nu i se poate reprosa unui afacerist fara scrupule, care vrea sa scoata profit, ca nu investeste mai mult decat salariile lunare decente de 5-8-10.000 de euro, intr-un campionat rahitic, care supravietuieste doar din drepturile tv si, ocazional, din transferuri de jucatori, si intr-un club, care nu mai beneficiaza de prea multi bani din vanzarea produselor de marketing, biletelor si abonamentelor sau din participari in cupele europene.



Lui Ionut Negoita i se poate reprosa un singur lucru: ca nu instaleaza la conducerea clubului sau oameni capabili sa descopere si sa transfere fotbalisti liberi de contract si cu salarii decente, suportabile de catre bugetul echipei, dar care sa formeze o echipa puternica, care sa fie in stare sa se lupte an de an pentru cucerirea trofeelor si participarea in cupele europene si care sa faca rapid saltul valoric catre echipele nationale si sa fie vandabili pe sume mai mari.



Desi Dinamo a fost, sub conducerea lui Negoita, unul dintre putinele cluburi din Romania, care a avut la dispozitie, pentru mai multe sezoane consecutive, un departament complet de scouting, singura perioada in care a parut ca s-a aplicat o strategie coerenta de transferuri a fost in mandatul lui Mircea Rednic (sezonul 2015-2016). In acel sezon, pe langa locul 2 la finalul sezonului regulat si pozitia a 4-a la finalul play-off-ului (doar 6 infrangeri in tot campionatul), Dinamo a pierdut la loviturile de departajare finala Cupei Romaniei cu CFR Cluj (2-2 / 4-5 d.p.) si a avut un stil de joc apreciat, iar "ros-albii" au transferat gratis mai multi jucatori pentru care ulterior s-au obtinut sume bune de transfer (Mevlja, Gnohere, Essombe, Anton) sau care au adus un aport pozitiv asupra activitatii sportive a echipei (Cerniauskas, Hanca, Bicfalvi, Vojnovici, Ekeng, Palici, Puljici).



Deci, fanii lui Dinamo pun gresit problema in cazul situatiei actuale a echipei. Daca nu stii ce sa faci cu banii, nu vei avea niciodata destui, iar, la valoarea actuala a Ligii 1, titlul se poate castiga si cu un lot format din fotbalisti liberi de contract. Problema nu e ca nu se platesc sute de mii sau milioane de euro pe transferuri, ci ca Dinamo nu poate atrage jucatori liberi de contract de care are nevoie, ca Jo Santos, Kamer Qaka, Platini, Azdren Llullaku, Nelut Rosu, Plamen Iliev, Ousmane Viera, Ibrahima Tandia, Mario Rondon, Mihai Roman I, Catalin Golofca, Damjan Djokovici, Vlad Achim sau Carlos Fortes (sau adusi de cluburi rivale pe sume modice, precum Andrei Artean, Florentin Matei, Dennis Man). Poate ca Negoita nu se pricepe la fotbal, dar, daca este un afacerist bun, trebuie sa-si dea seama ca, fara un presedinte si un manager sportiv de calitate, care sa colaboreze eficient cu scouterii, clubul se va mai zbate in mediocritate inca mult timp de acum inainte.