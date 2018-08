GAZ METAN - DINAMO 3-2 | Reactia lui Bratu dupa prima infrangere a sezonului: "Gaz Metan va pune probleme si altor echipe!"

Dinamo a pierdut dramatic la Medias desi a reusit sa revina de la 0-1, primind 2 goluri in 2 minute.

Antrenorul celor de la Dinamo, Florin Bratu, a pus infrangerea cu Dinamo pe seama neatentiilor din defensiva si pe a lipsei de concentrare din startul partidelor.

"Am facut destul de multe greseli, per total. Am reusit sa revenim, sa egalam si apoi sa conducem. Este al 2-lea meci in care plecam practic de la 0-1, nu ne-am concentrat in startul meciului. Dupa aceea trebuie sa ne zbatem, sa recuperam. Am intalnit o echipa buna pe propriul teren, Gaz Metan va pune probleme si altor echipe, cu siguranta.



Echipa joaca, se exprima bine, are entuziasm. Speram, e abia etapa a 3-a, vrem sa avem evolutii mult mai constante, sa avem echilibru in toate compartimentele si sa primim mai greu gol. Mie imi place fotbalul ofensiv, e clar un risc. Daca vom reusi sa reglam aceste probleme, cu siguranta veti vedea un Dinamo mult mai puternic, un Dinamo care sa provoace respect si teama.



Cu siguranta avem capacitatea sa trecem peste si sa facem un meci bun contra Viitorului. Trebuie sa ne gandim la solutii si sa corectam aceste greseli" a spus Florin Bratu la Digi Sport.