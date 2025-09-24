Din 2016 la Sepsi, cu care a reușit să promoveze în Superligă și să câștige două Cupe și două Supercupe ale României, Niczuly a ieșit complet din calculele covăsnenilor după retrogradarea în Liga 2.

Portarul a avut un scandal-monstru cu acționarul Laszlo Dioszegi și, chiar dacă părea că cele două părți vor ajunge la o despărțire, Niczuly a rămas în continuare la Sepsi.

Attila Hadnagy a dezvăluit ce se întâmplă cu Niczuly

Attila Hadnagy, managerul general de la Sepsi, a dezvăluit în dialog cu Sport.ro că portarul se află în continuare la club și se antrenează alături de echipă, dar nu este inclus de Ovidiu Burcă în lot.

„Niczuly este încă la club, se antrenează cu echipa. Nu s-a înțeles clubul la bani cu el, iar până se reglează conturile este la antrenamentele echipei. Nu mai face parte din lot, doar se pregătește cu noi. Nu contăm pe serviciile lui.

Cum am mai zis și i-am zis și lui, el a greșit foarte, foarte mult că i-a răspuns patronului. Patronul oricând are dreptate. El a răspuns urât, nu se face așa ceva din partea unui jucător. A greșit și a ieșit de tot din calculele noastre. Dacă nu, poate era și altfel și decizia noastră, poate ne înțelegeam să plece și el la o altă echipă, dar după scandalul ăsta... eu, dacă eram în locul lui, n-aș fi făcut așa ceva. N-ai voie! Ca jucător, n-ai voie să răspunzi patronului care te plătea de 8-9 ani și te plătea foarte bine”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

Niczuly a ajuns la Sepsi în 2016, de la U Cluj, iar de atunci a bifat 303 meciuri pentru echipa patronată de Laszlo Dioszegi. După retrogradarea în Liga 2, portarul titular al echipei din Sfântu Gheorghe a fost Bogdan Ungureanu (18 ani), împrumutat de la Rapid.

Roland Niczuly este evaluat de site-urile de specialitate la 650.000 de euro.

Sepsi, patru victorii la rând în Liga 2

După 2-0 cu Câmpulung în ultima etapă, Sepsi a ajuns la patru victorii consecutive în Liga 2, dar rămâne în afara locurilor de play-off, cu 13 puncte după șapte runde, pe locul nouă.

În următoarea etapă, echipa pregătită de Ovidiu Burcă va avea parte de un test dificil. Se va deplasa în Ghencea pentru duelul cu Steaua, o altă echipă cu un start bun de sezon, dar fără drept de promovare.

