Ferran Torres, atacantul echipei Paris Saint-Germain, care a suferit o accidentare la glezna stângă, va părăsi cantonamentul naţionalei Spaniei şi se va întoarce în Franţa pentru tratament, a anunţat vineri Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF), informează AFP.

Ferran Torres s-a accidentat la naționala Spaniei! Se va întoarce în Franța, la echipa de club

RFEF a precizat într-un comunicat de presă că l-a lăsat să plece pe Ferran Torres, care acuza dureri la glezna stângă de câteva zile, pentru a "acorda prioritate recuperării sale".

Torres, autorul golului victoriei în finala Cupei Mondiale 2026, va fi înlocuit de Carlos Espi pentru meciurile din Liga Naţiunilor împotriva Cehiei şi Croaţiei, astfel că tânărul atacant al lui Real Madrid nu va juca pentru naţionala U21 contra României, după cinci goluri marcate în meciul cu San Marino.

Pentru a evita un eventual conflict, Federaţia spaniolă asigură că medicii săi au "rămas în contact permanent" cu stafful medical al lui PSG de la începutul pauzei rezervate meciurilor echipelor naţionale.

Atacantul în vârstă de 26 de ani, care a avut un început de sezon excelent la Paris, marcând patru goluri, se va întoarce în Franţa pentru investigaţii medicale suplimentare, a confirmat RFEF pentru AFP, citat de Agerpres.