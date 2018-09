Dica: "Voi nu stiti, dar Gnohere s-a antrenat doar o zi in ultima saptamana!" Motivul pentru care Tanase a fost scos la pauza

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Nicolae Dica este multumit de jocul echipei si de rezultat, desi a mentionat ca si-ar fi dorit ca elevii sai sa fie mai atenti pe faza defensiva si sa aiba mai multa luciditate in fata portii adverse.

Dica a explicat si de ce Gnohere a fost tinut pe banca, iar Tanase a fost schimbat la pauza. "Bizonul" s-a antrenat o singura zi in ultima saptamana si nu putea juca un meci intreg. A fost introdus la pauza pentru ca FCSB sa forteze si golul 3, motiv pentru care a fost scos Tanase.

"Aveam nevoie de aceasta victorie, sa trecem pe primul loc. A fost un meci cu un ritm bun in care am marcat 2 goluri, ne-am mai creat cateva ocazii. Imi doresc sa marcam mai mult din ocaziile pe care ni le cream. Pe faza defensiva, le-am oferit celor de la Calarasi ocazii de a marca. Gnohere a fost rezerva, dar voi nu stiti ca in aceasta saptamana s-a antrenat doar o zi cu echipa. L-am fortat sa joace 45 de minute pentru ca imi doream sa marcam si golul 3. El are o problema si trebuie sa treaca usor usor peste aceste dureri. L-am schimbat pe Tanase pentru ca aveam nevoie de un atacant mai masiv si de asta l-am introdus pe Gnohere", a declarat Nicolae Dica la finalul meciului.