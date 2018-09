FCSB - Dunarea Calarasi | "Mi-am pus mari sperante in acest meci!" Cele doua momente in care s-a pierdut partida

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

FCSB a provocat cea de-a treia infrangere pentru Dunarea Calarasi din acest sezon. Dan Alexa si-a pus sperante in partida cu echipa lui Dica si spune ca greselile individuale ale jucatorilor sai au dus la aceasta infrangere.

"Am facut un joc bun, dar am ratat in situatii cheie. Am ratat la 0-0, la 0-1. Sunt suparat pentru rezultat, mi-am dorit sa nu pierdem, dar cred ca am pus multe probleme Stelei. Mi-am pus mari sperante in acest meci, eram intr-un moment bun, dar am facut greseli nepermise", a declarat Dan Alexa la finalul partidei.