EXCLUSIV | Bratu nu-l iarta pe Nistor si spune ca Dinamo a gresit cand a refuzat FCSB: "Eu am trait altfel, eu am jucat cu sufletul"

Florin Bratu a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Antrenorul, care spune ca abia maine ar putea semna rezilierea cu Dinamo, a vorbit din nou despre subiectul Dan Nistor. Acesta a lasat de inteles faptul ca lucrurile ar fi mers altfel la echipa daca Nistor era lasat sa plece.

Bratu nu regreta declaratiile facute la adresa lui Nistor si pune ca "pe vremea lui se juca cu sufletul".

"Situatia lui Nistor, in acel moment al discutiilor despre transfer, trebuia gestionata altfel. Eu nu am trait astfel de lucruri, pentru ca eu jucam cu sufletul. Acum lucrurile s-au schimbat. Din punctul meu de vedere, cand un jucator nu-si mai doreste sa stea la echipa, lucrurile trebuie sa se incheie, sa se puna punct", a spus Florin Bratu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.