Becali, vinovat pentru egalul cu Calarasi? "Totul a pornit de la declaratia lui!" Motivul pentru care Balgradean "a comis-o" cu Dunarea

FCSB a inceput partea a doua a sezonului cu un pas fals: 1-1 cu Dunarea Calarasi.

Echipa lui Teja ar fi putut pleca cu toate cele trei puncte de la Calarasi daca nu exista dubla greseala a lui Balgradean. Portarul FCSB a degajat gresit, apoi a avut o interventie slaba la sutul lui Mediop.

George Galamaz, fost jucator la FCSB in perioada 2010-2011, este de parere ca portarul a preferat sa joace scurt si sa-si caute un coechipier in loc sa degajeze lung, avand in minte declaratia patronului Gigi Becali.

"Totul a plecat de la declaratia patronului, ca doreste o echipa de posesie. Posesia pleaca de la portar si de asta n-a mai jucat cu minge lunga. Putea sa joace cu mijlocasul central, asa i-a prins descoperiti. Asta e parerea mea, din cauza asta. Jucatorii stiu ca trebuie sa aiba posesia", a declarat Galamaz pentru DigiSport.