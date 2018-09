LIVE FCSB - DUNAREA CALARASI, ORA 21:00 | Primul test pentru Dica! Becali a amenintat din nou: "Daca bat doar cu 2-0, iese scandal!" Echipele probabile

FCSB - Dunarea Calarasi, ora 21:00, primul si singurul meci al zilei din Liga 1.



Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

FCSB - Dunarea Calarasi este a doua partida pe care echipa lui Dica o sustine in deplasare, pratic. Deoarece FRF a cerut clubului patronat de Becali sa lase libera Arena Nationala pentru refacerea gazonului in vederea meciurilor nationalei din Nations League, FCSB va juca si aceasta partida la Voluntari.

FCSB - Dunarea Calarasi este si primul "test" din seria de cinci pe care le are de trecut Nicolae Dica. Gigi Becali a criticat dur jocul echipei dupa remiza cu CFR Cluj si a declarat ca dupa etapa a 13-a va face o analiza serioasa atat a lotului, cat si a staff-ului tehnic. Dica este astfel obligat sa castige toate partidele ramase de jucat din turul campionatului.

De altfel, Becali si-a consolidat declaratia data dupa confruntarea din Gruia cu o noua afirmatie taioasa cu o zi inainte de meciul cu Dunarea Calarasi. "Sa vedeti ce scandal o sa aiba cu mine daca ii bate pe Calarasi sub 3-0. Asta e meci sa il castigi cu 70-0. Nu vreau sa ii jignesc pe cei de la Calarasi, dar asta e diferenta", a declarat Gigi Becali.

Dunarea Calarasi este una dintre surprizele sezonului in Liga 1. Echipa condusa de Dan Alexa, nou-promovata in prima liga, a pierdut doar doua meciuri pana acum. Evolutia celor de la Dunarea Calarasi l-a adus pe Dan Alexa si in vizorul celor de la Dinamo. Ramasi fara antrenor dupa plecarea lui Bratu, oficialii din "Stefan cel Mare" l-au trecut si pe Dan Alexa pe lista posibililor inlocuitori.

Se pare insa ca Dan Alexa are sanse destul de mici de a ajunge pe banca lui Dinamo. In primul rand, Alexa nu este pe placul suporterilor, iar mai apoi Dinamo este foarte aproape de a ajunge la un acord cu Claudiu Niculescu.

Echipe probabile:

FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Stan - Nedelcu, Filip - Man, Tanase, Coman - Gnohere

Dunarea Calarasi: Straton - Gligorov, Dobrosavlevic, Sandru, Ispas - C. Puscas, Mezu - C. Simion, S. Pana, Kanda - V. Alexandru