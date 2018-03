Dica, "intepaturi" pentru Becali inaintea derby-ului cu CFR: "Nu vreau sa dau lectii! E o idee a mea, daca voi merge in alta parte!"

CFR Cluj - Steaua, meciul care poate decide campioana, se va juca duminica, ora 20:45.

Stelistii nu au prime speciale daca inving in derby-ul cu CFR. Nicolae Dica a declarat ca jucatorii sau au doar prime de obiectiv, insa a precizat ca nu ar fi fost rau ca Gigi Becali sa ofere bonusuri suplimentare si pentru meciurile importante din campionat.



"Jucatorii nu vor avea nicio prima speciala pentru meciul cu CFR, la Steaua sunt obiective: sa intri in Champions League si Europa League. La noi sunt contracte foarte bune si s-a decis sa nu se dea prime in campionat. Eu mi-as dori sa se dea prime, dar sa fie facute altfel. Ar fi o motivatie in plus pentru jucatori. Nu vreau sa dau vreo lectie cuiva. Asta e o idee a mea daca voi merge in alta parte", a declarat Nicolae Dica la DigiSport.