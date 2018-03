Dica a vorbit cu Becali inaintea derby-ului cu CFR! Ce raspuns a dat atunci cand a fost intrebat despre DEMITERE

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Dica are in fata un meci cat un titlu! Derby-ul CFR - Steaua, din weekend, poate decide castigatoarea trofeului! Daca CFR-ul bate duminica, se va indeparta la 5 puncte de stelisti.

Nicolae Dica spune ca nu se teme de demitere si ca, din discutiile purtate cu Gigi Becali, nu se pune problema plecarii sale in acest moment.

Antrenorul ros-albastru a spus ca linia se va trage la finalul sezonului, atunci cand lui ii expira actualul contract.

"Din discutiile pe care le-am avut pana acum cu domnul Becali si cu MM Stoica, nu s-a pus problema sa fiu demis. Imi vad de treaba in continuare, mai am doua luni de contract si nu vreau sa ma gandesc decat la rezultate pozitive. In orice caz, nu am de gand sa renunt pana la vara. Dupa finalul campionatului, vom trage linie, apoi vom vedea ce va fi", a declarat Dica la Digisport.