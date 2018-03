"Acum, el este NUMARUL 1" Dica a anuntat cine va apara poarta Stelei cu CFR! Decizia luata de antrenor

Sosit la Steaua de doua saptamani, Balgradean a devenit "portarul numarul 1 al echipei". O spune chiar Dica.

Nicolae Dica va miza in meciurile din Play Off pe Cristian Balgradean. Portarul, trecut pe la Dinamo, Craiova si Chiajna, a debutat cu un 0-3 la Sibiu, in Cupa Romaniei.

Antrenorul stelist spune ca Balgradean este acum "portarul numarul 1 al echipei".

"In momentul acesta, Balgradean este numarul 1. De cand a venit la Steaua, l-am vazut la antrenament si este numarul 1. A fost alegerea mea sa-l titulariez. El a jucat peste tot pe unde a fost, este un portar cu experienta. Il cunoasteam foarte bine, m-am interesat de el si de asta l-am adus", a spus Dica la Digisport.

Dica spune ca Andrei Vlad va mai primi si el sanse, dar in meciuri cu mai putina presiune.

"Am incercat sa-l facem pe Vlad sa fie numarul 1, dar este un jucator tanar, are 19 ani. La Steaua e presiune foarte mare si trebuie sa avem rabdare cu el. Rezista la presiune, pentru ca are un caracter puternic, dar trebuie sa avem rabdare cu el. Vlad va mai avea sanse. Cu CFR nu poate sa apere pentru ca Balgradean a aparat foarte bine cu Viitorul", a adaugat Dica.