Dica il da de gol pe Becali: "Doreau sa-l vanda!" Jucatorul cumparat cu 2.000.000 de care FCSB se poate lipsi

Gigi Becali a recunoscut ca a semnat o hartie potrivit careia Dragos Nedelcu poate fi vandut oricarei echipe vine cu o oferta de 2.000.000 euro.

FCSB considera ca se poate lipsi de Dragos Nedelcu, fotbalist cumparat cu 2.000.000 euro de la Viitorul. Becali vrea, insa, sa isi recupereze investitia facuta in tanarul fotbalist. El a confirmat ca a semnat o hartie, dar spune ca nu a fost initiativa lui, ci a impresarului fotbalistului.

"E o hartie semnata mai de mult. Impresarul a venit la mine, ca nu stiu ce, ca nu stiu cum, ca de ce nu joaca baiatul. Eu i-am spus ca la FCSB nu e nimeni titular! Mi-a zis ca daca nu sunt multumit... Dar eu sunt multumit, i-am spus. M-a intrebat cati bani am dat pe el, pentru ca voia sa-l duca imprumut la o echipa, cu drept de cumparare de 5 milioane euro", a spus Becali pentru Digi.

Dica: "Isi doreau sa-l vanda"



Pe de alta parte, Nicolae Dica, fost antrenor la FCSB, spune ca "atata timp cat au vorbit cu impresarul, isi doreau sa-l vanda". Dica a vorbit si el despre acest subiect.

"Stiam ca au fost discutii cu impresarul lui, ca in momentul in care are o oferta sa o aduca la club, dar mai multe nu. Atata timp cat au vorbit cu impresarul, isi doreau sa-l vanda. El a fost unul dintre jucatorii pe care eu m-am bazat, un jucator de caracter.



Pentru mine, Nedelcu este un jucator bun si poate deveni foarte bun. In momentul in care a avut continuitate si a jucat meci de meci el a crescut", a spus Dica la Digi.