Mircea Lucescu, chemat sa construiasca o noua forta in Romania! Emil Boc vrea sa-l convinga sa preia U Cluj alaturi de Lobont si sa scrie istorie cu Universitatea

Emil Boc il cheama pe Mircea Lucescu la Cluj sa faca echipa de Europa cu Lobont in anul centenarului Universitatii. Lucescu trebuie sa vina cu bani de acasa. U Cluj n-are niciun titlu in 100 de ani.

Emil Boc, primarul Clujului, e sigur ca Universitatea va promova in anul centenarului sau. Edilul il cheama si pe Lucescu langa Lobont.

"Nimic nu e exclus, Mircea Lucescu ramane un mon stru sacru al fotbalului romanesc, un om dereferinta! Prezenta lui Mircea Lucescu oriunde este bine venita, o sa discut cu clubul", a spus Emil Boc.

Boc a batut toba pentru Halep in Cehia si s-a ales cu bataturi in palme, ca la gimnastica si canotaj.

"Noi am fost, suntem si vom fi intotdeauna pregatiti pentru Romania", a mai spus el.



Toba lui Boc sta la loc de cinste in primarie. Nationala de fotbal va juca la Cluj cu Feroe, in martie, la ProTV.

"In galerie la fotbal cred ca sunt multi oameni mai capabili ca mine si mai performanti, dar voi fi cu tot ce tine de mine sa sustin Romania", a mai spus Emil Boc.