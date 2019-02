Realul l-a luat sa fie star pe Bernabeu, dar el a ajuns la 96 de kilograme: "Eram cat un balon!" A slabit dupa ce si-a deschis sala, iar acum joaca de placere

In urma cu 12 ani, Real Madrid platea 14 milioane de euro pentru transferul lui Royston Drenthe de la Feyenoord. La vremea aceea era vorba de foarte multi bani.

Royston Drenthe prindea in 2007 transferul vietii. Real Madrid il cumpara de la Feyenoord si isi punea mari sperante in cel care trebuia sa ii calce pe urme lui Roberto Carlos. Duap 46 de meciuri, Drenthe a fost, insa, imprumutat la Hercules, apoi la Everton. In 2012, Realul i-a dat drumul definitiv, iar el a ajuns tocmai la Alania Vladikavkaz.

Cariera lui Royston Drenthe s-a prabusit la fel de rapid cum a inceput. Cu aventuri in Rusia, Turcia si Golf, Drenthe nu a mai reusit sa se relanseze, iar la 29 de ani a pus ghetele in cui. In 2018, el a revenit la o echipa de liga a doua, Sparta Rotterdam.

Drenthe si-a spus povestea intr-un interviu acordat cotidianului AS si a povestit cum si-a distrus cariera.

"Acum sunt bine, sunt relaxat. Oamenii trebuie sa stie ca viata mea e total diferita fata de cum era cand semnam uc Real Madrid. Acum sunt tata, am cinci fete si un baiat. Fiul meu are 8 ani si joaca si el fotbal. Am o viata noua, imi vad de bussinesuri. Am un bar si o sala de fitness, lucrurile merg bine, iar capul imi este acolo unde trebuie sa fie, adica la familie si la viitor", a povestit Drenthe.

Royston Drenthe a ramas orfan de tata la 3 ani, dupa ce parintele sau a fost implicat intr-un accident.

"Eram doar un copil cand s-a intamplat, iar tatal meu avea 27 de ani. Si acum cand vorbesc cu mama simt ca ii frang inima. De aceea nu prea vreau sa ii amintesc. A avut grija de mine cum a putut, iar eu am acum grija de ea. Am convins-o sa renunte la job, iar acum se ocupa de decorarea locuintelor mele", a mai povestit el.

Ajunsese sa aiba 96 de kilograme



Royston Drenthe a povestit ca dupa transferul la Real viata sa a luat-o razna. El recunoaste ca pe plan extrasportiv nu a stat deloc bine.

"Am 31 de ani, iar la varsta asta trebuie sa ai mai multa grija de tine. Cand aveam 20 si eram la Real, mancam ce voiam, nu conta. Ziua urmatoare eram la fel de in forma, nu ma ingrasam. Acum am o dieta stricta.

La un moment dat ajunsesem la 96 de kilograme. Dar impreuna cu niste prieteni am deschis o sala, iar ei m-au convins sa am mai multa grija de mine. Cand ajungeam acasa, nu ma mai puteam misca. Dar nu am renuntat si in 8 luni am pierdut 22 de kilograme", a mai spus olandezul.

A renuntat pentru ca "s-a blocat mental"



Drenthe spune ca s-a lasat de fotbalul la nivel inalt in momentul in care a simtit ca nu mai poate face fata mental.

"Pur si simplu nu puteam sa mai scot nimic din mine. Stiam ca am ce sa arat, dar nu puteam sa o fac. Aveam un blocaj mental. Nu am fost niciodata slab psihic, dar nu mai aveam taria sa merg din hotel in hotel, sa locuiesc mereu in alta parte. Imi place fotbalul, dar in momentul ala nu ma mai facea sa ma simt bine. Apoi au fost si alti factori. La un club nu am fost platit deloc, lucruri de-astea...", a mai spus fundasul de banda stanga.

"Mourinho vrea intotdeauna sa arate ca e bossul"

Drenthe a mai vorbit despre plecarea lui Mourinho de la United si despre cum este el vazut in vestiar.

"Pot intelege de ce unii jucatori il displac. Mourinho vrea intotdeauna sa arate ca el este bossul. De la inceput spune asta. Are un stil agresiv, ceea ce uneori e bine, e ok sa ai personalitate, dar uneori trebuie sa intelegi diferenta intre a fi antrenor si a fi jucator. Fiecare echipa are vedete si trebuie sa stii cum sa te comporti. Eu m-am inteles bine cu Iker Casillas, cu Raul, cu Guti...", a mai spus Drenthe.