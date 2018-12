Dica iarta, dar nu prea! Antrenorul are un nou mesaj pentru Florinel Coman: "Am vorbit si cu domnul Becali!"

Florinel Coman are o situatie tensionata la FCSB.

La ultima partida din campionat cu Poli Iasi, Florinel Coman a avut o iesire nervoasa, ajungand sa-l injure pe coechipierul sau, Lucian Filip, pe teren.

Dupa acest episod, atat Gigi Becali, cat si Nicolae Dica au reactionat si i-au atras atentia lui Coman.

Desi este un jucator bun, comportamentul lui il poate trimite pe banca de rezerve.

Despre situatia lui Florinel Coman, a vorbit din nou antrenorul Nicolae Dica. Acesta a clarificat situatia jucatorului, atat in general, cat si pentru meciul cu Gaz Metan de duminica.

"Am avut mai multe discutii cu el. Este un jucator in care eu am incredere, cu siguranta va avea evolutii mult mai bune in continuare, dar trebuie sa tinem cont ca este un jucător de 20 de ani. Un jucator care nu are constanta in acest moment, asa sunt jucatorii tineri. Dar, cum am spus, am incredere ca va deveni un jucator important pentru Steaua si pentru echipa nationala. Veti vedea maine daca va juca. Cand voi considera ca merita, va fi pe teren. Cand nu cred ca merita, nu va fi pe teren. Important este ca in momentul in care intra pe teren, indiferent ca intra din postura de titular sau din postura de rezerva, sa dea totul.

Am vorbit si cu domnul Becali pe aceasta tema. Cred ca a inteles ceea ce i-am spus.

Sper sa arate pe teren ca e un jucator de valoare si doar prin evolutiile lui poate sa faca lumea sa-l iubeasca sau sa nu-l iubeasca", a explicat Nicolae Dica la conferinta de presa.

Florinel Coman nu l-a lasat nici el pe Dica nepedepsit. Inainte de meciul de la Iasi, jucatorul l-a criticat pe antrenor pentru ca nu il foloseste constant titular.

"E haos. Ar trebui sa se faca un 11 si sa se dea continuitate. Daca joci doua meciuri, apoi esti scos la pauza, iar intri, iar esti scos, ne este greu. Suntem si jucatori tineri si nu ne pica foarte bine", a spus atunci Coman.

FCSB - Gaz Metan e duminica, de la 20:00, si se joaca la Pitesti.