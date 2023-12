Dur-Bozoancă, tare ca Oțelul și la declarații după victoria cu FCSB. Ce a provocat discursul lui Dorinel Munteanu

Portarul Oțelului, Cosmin Dur-Bozoancă, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai oaspeților la meciul de pe Arena Națională. Goalkeeper-ul crescut la Academia Hagi a vorbit și despre declarația antrenorului gălățenilor, Dorinel Munteanu.

"Neamțul' spusese că vine pe Arena Națională ca să învingă echipa lui Gigi Becali.

Cosmin Dur-Bozoancă: "Ne-a ambiționat!"

"Ne-a motivat, ne-a ambiționat să dăm mai mult (n.r.: - declarațiile lui Dorinel Munteanu). Am lucrat foarte bine în această săptămână și cred că am meritat victoria. Am prezis că marea surpriză va fi la meciul nostru, nu la Botoșani - Rapid. Am prezis că vom câștiga aici.

Anul trecut băteam tot acasă și în deplasare nu făceam puncte. Suntem puțini datori față de suporterii de acasă.

Foarte importantă - am bătut FCSB în deplasare, nu știu ce mai mare motivație pentru viitor să primești", a declarat Dur-Bozoancă la finalul partidei de pe Arena Națională, meci la care au asistat puțin peste 5.000 de spectatori.

Gălăţenii au deschis scorul la Bucureşti în minutul 7 al meciului, când Lixandru s-a complicat în propriul careu, i-a pasat încet lui Ovidiu Popescu şi Samuel Teles a profitat, interceptând şi deschizând scorul. Gazdele au ripostat prin lovitura liberă a lui Florinel Coman, scoasă excelent de portarul Dur-Bozoancă. Portarul oaspeţilor a intervenit şi în minutul 43, la Miculescu, iar Ovidiu Popescu a trimis peste poartă în minutul 59. Oţelul a înscris al doilea gol în minutul 64, prin Cisotti.

FCSB este, în continuare, lider în clasament, cu 37 de puncte. Oţelul a câştigat al patrulea meci stagional, a ajuns la 23 de puncte şi se află pe locul 9.