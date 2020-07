Un nou transfer la FC Viitorul! Clubul a anuntat intoarcerea la Ovidiu a unui jucator de nationala

Gheorghe Hagi a realizat un nou transfer.

La echipa s-a intors portarul Cosmin Dur-Bozoanca, jucator care a fost imprumutat in ultimele sezoane la Poli Timisoara si la "U" Cluj.

Viitorul a anuntat revenirea goalkeeper-ului, postand un mesaj pentru el. "Mult succes si evolutii cat mai bune in tricoul negru-albastru", a fost reactia clubului cu privire la intoarcerea fostului multiplu campion de juniori, crescut de Academia Gheorghe Hagi.

Tanarul fotbalist va fi, cel mai probabil, a treia varianta a lui Hagi, dupa Catalin Cabuz si Arpad Tordai.

In ultimii ani, in Liga a 2-a, Dur-Bozoanca a adunat 88 de aparitii si a fost si convocat la echipa nationala U21 a Romaniei, in preliminariile Campionatului European.