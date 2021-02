"Nu este cazul sa ma numiti vedeta!" Noua 'perla' a lui Becali a SPUS TOT! Cum a ajuns la FCSB si care este idolul sau

Octavian Popescu (18 ani) este revelatia acestui sezon in Liga 1!



Fotbalistul FCSB-ului a debutat in luna septembrie la prima echipa a ros-albastrilor, iar de atunci a devenit unul dintre jucatorii de baza ai echipei lui Petrea. Popescu a strans deja 18 meciuri in tricoul liderului din Liga 1, in care a reusit sa inscrie un gol si sa ofere trei pase decisive.

Tanarul fotbalist a impresionat cu prestatiile sale, iar oameni importanti din fotbal l-au laudat dupa meciurile bune reusite. Patronul Becali l-a numit 'jucator de geniu' in repetate randuri si a declarat ca viseaza sa il vanda chiar pe suma fabuloasa de 500 de milioane de euro.

Octavian Popescu a vorbit despre debutul sau intr-un interviu acordat Ligii Profesioniste de Fotbal. Fotbalistul a marturisit cum a semnat cu ros-albastrii, dar si care este jucatorul roman de la care s-a inspirat.

Ce ai simtit in momentul in care ai fost transferat de FCSB, unul dintre cele mai importante cluburi din CASA Liga 1?

Am fost foarte fericit! Stiam ca daca nu semnez prelungirea cu cei de la Craiova, voi ajunge aici. Am fost foarte entuziasmat de la inceput, era o sansa unica pe care o primeam in acel moment. Asa ca am profitat de ea si am semnat fara sa stau prea mult pe ganduri.

Cum ai reactionat in momentul in care ai fost anuntat ca vei debuta la o varsta atat de frageda? Cum ti-ai gestionat emotia?

Sincer sa fiu, nici nu ma asteptam sa joc. M-au chemat la echipa dupa meciul cu CSA, din Liga a 3-a. Am primit mesaj sa ma prezint la masa alaturi de echipa mare si asa am intrat in programul echipei. La pauza meciului cu FC Arges, cand antrenorul mi-a spus ca voi intra pe teren, recunosc faptul ca m-am emotionat. Era ceva la care nu ma asteptam, dar am incercat sa-mi directionez emotiile catre ceea ce aveam de facut in teren. Si cred ca am intrat destul de bine si fara frica.

In foarte scump timp ai devenit unul dintre cei mai laudati tineri fotbalisti romani. Cum se prezinta programul zilnic al unei vedete la doar 18 ani?

Eu locuiesc in Baza Sportiva FCSB si dedic cea mai mare parte a timpului pregatirii. Dimineata ma prezint la micul dejun alaturi de colegii mei, apoi avem antrenament, refacere, mananc la pranz si apoi merg inapoi in camera, unde ma odihnesc. Seara ies cu Ovidiu Perianu in oras, mancam, mai facem cumparaturi. Ceea ce face orice om normal. Nu e cazul sa ma numiti vedeta, sunt un tanar jucator si atat!

Care crezi cu sunt atuurile tale pe teren si la ce capitole crezi ca mai ai de lucrat?

Mai am de lucrat la capitolul forta, la finalizare, fiindca nu inscriu mult deocamdata. In rest, sper sa arat pe teren ce calitati am.

Care a fost modelul tau de jucator din Romania? Dar pe plan international?

Favoritul meu in Romania a fost Lucian Sanmartean. Imi placea foarte mult felul cum dribla si cum controla mingea. Pe plan international, il admir foarte mult pe Neymar.

FCSB este un club cu foarte multi suporteri si cu o presiune a rezultatelor enorma. Cum crezi ca vei reactiona cand fanii vor reveni din nou in numar mare in tribune? Ce mesaj le transmiti celor care iubesc FCSB?

Astept cu nerabdare momentul in care suporterii vor reveni pe stadioane! Ne lipsesc foarte mult si, cu siguranta, mi-ar face mare placere sa evoluez in fata lor. Ar fi un imbold pentru mine si pentru colegii mei.