Italia - Tara Galilor si Elvetia - Turcia, 19:00, pe PRO TV/PRO X si pe VOYO. Incepe lupta finala pentru calificarea in optimi la EURO 2020

Meciurile de la EURO 2020 sunt pe PRO TV, PRO X si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

EURO 2020 a ajuns in ultima faza a grupelor, partidele care urmeaza sa se dispute fiind decisive pentru stabilirea nationalelor calificate in faza optimilor.

In grupa A se joaca Italia - Tara Galilor, de la ora 19:00, pe PRO TV, in timp ce al doilea meci le aduce fata in fata pe Elvetia si Turcia, de la ora 19:00, pe PRO X. Partidele se pot urmari si pe VOYO, dar si liveTEXT pe www.sport.ro.

Neinvinsa in primele doua partide, Italia pleaca din postura de favorita in partida cu Tara Galilor, insa nationala condusa de Robert Page isi doreste cu orice pret victoria pentru a incheia grupa pe primul loc. Castigatoarea grupei A urmeaza sa joace in optimi cu ocupanta locului secund in grupa C, adica Austria sau Ucraina.

ECHIPE PROBABILE ITALIA - TARA GALILOR

Italia: Donnarumma; Tolói, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Tara Galilor: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Ampadu, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

O victorie a Elvetiei in fata Turciei combinata cu o infrangere la scor a Tarii Galilor cu Italia poate urca nationala condusa de Vladimir Petković pe pozitia secunda. In plus, un succes i-ar putea mentine sansele de a se califica in optimi si de pe pozitia a treia, in functie de rezultatele din celelalte grupe.

ECHIPE PROBABILE ELVETIA - TURCIA

Elvetia: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Gavranović

Turcia: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür; Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, İbrahim Dervişoğlu; Burak Yılmaz