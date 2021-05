Dezvaluiri din culisele lui Dinamo! Mutarea pe care o pregatesc fanii-actionari

Dinamo traieste in acest moment doar datorita suporterilor din DDB, care au facut eforturi uriase pentru a-si tine clubul favorit in viata.

Fanii-actionari ai lui Dinamo sunt insa constienti ca lucrurile nu mai pot continua in felul acesta mult timp, motiv pentru care au intensificat cautarile unui nou investitor care sa preia clubul de la Cortacero. Spaniolul a fugit din Romania si nu da semne ca si-ar dori sa se mai intoarca.

"Acum, rezultatele se sparg in capul lor, in loc sa se sparga in capul spaniolilor, care trebuaiu sa vîna cu banii, ei trebuiau sa faca eforturile astea mari, ei trebuiau sa ajute. DDB trebuia sa ajute si ce fac ei nu stiu daca cineva, daca vreun club din Romania va mai avea asemenea suporteri.

Din ce stiu eu, din ce discutii am mai avut cu ei, stiu ca ei cauta un investitor sa cumpere actiunile de la spanioli. Dar eu cred ca spaniolii nu mai vin prin Romania.

Mi-ar parea extrem de rau (n.r. - daca Dinamo ar retrograda). Am trait 11 ani acolo, sapte ca jucator, patru ca antrenor, aici am castigat campionate, cupe, am jucat in cupe europene. Pentru ei am jucat, am antrenat in cupe europene, pentru Dinamo. E pacat ca Dinamo sa retrogradeze", a sustinut Ioan Andone, potrivit Telekom Sport.

Dinamo ocupa in acest moment locul 11 in clasamentul playout-ului, cu 24 de puncte, la egalitate cu Astra Giurgiu. "Cainii" vor disputa urmatorul meci maine, cand o vor intalni pe FC Hermannstadt.