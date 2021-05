BREAKING NEWS | Dinamo risca sa fie depunctata! Un fost fotbalist acuza ca oficialii clubului i-ar fi falsificat semnatura

Dinamo a ajuns la 3 victorii consecutive in playout-ul Ligii 1, dar nu scapa de probleme.

Dinamovistii risca sa incaseze o noua lovitura dupa ce fostul fundas Jordan Mustoe i-a acuzat pe oficialii clubului ca i-ar fi falsificat semnatura in momentul rezilierii contractului.

Englezul a ajuns la Dinamo in 2019, fiind indepartat de la club in doar cateva luni. Ulterior fotbalistul a depus o reclamatie la TAS, conform dezvaluirilor facute de impresarul care a contribuit la transferul lui in echipa antrenata atunci de Mircea Rednic.

"Am colaborat cu Dinamo si, de fiecare data cand colaborez cu ei, apar problemele. Am semnat cu Jordan Mustoe in 2019. Am plecat cu el tot in scandal, am ajuns la TAS. Ne judecam si acum. In doua sau trei saptamani cred ca se va da decizia finala. Am avut conferinta video cu TAS acum o luna sau acum trei saptamani si urmeaza decizia finala.

El a semnat un contract pe doi ani si a fost dat afara cu semnatura falsificata, asa ca mi se pare normal ceea ce Jordan a trebuit sa faca. O sa vedem decizia TAS-ului, nu as vrea sa zic nimic. Banuiesc ca, daca vom castiga noi, Dinamo risca depunctarea in cazul in care nu se plateste.

Daca stam sa ne gandim, cam toate cluburile procedeaza asa cand vor sa dea un jucator afara. Falsificarea semnaturii e ceva nou in campionatul romanesc, numai Dinamo putea sa faca asa ceva. Mustoe nu e singurul care a avut asemenea probleme cu ei. A mai fost si alt jucator, Teddy Mezague, si el a avut aceeasi problema cu Dinamo", a declarat Laurette Nogo, potrivit GSP.

Dupa aflarea acestor informatii, managerul lui Dinamo, Mario Nicolae, a spus ca aceste zvonuri apar doar pentru ca parcursul lui Dinamo in playout-ul Ligii 1 deranjeaza.

"Dinamo respira, Dinamo traieste si se pare ca asta deranjeaza pe multi. Nu ma surprinde ca apar tot felul de astfel de lucruri acum, cand suntem intr-un moment bun. Toate astea nu fac decat sa ne intareasca si sa ne uneasca si mai mult", a afirmat Nicolae.

Conform agentei Laurette Nogo, TAS va da un verdict in perioada urmatoare.