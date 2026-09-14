Ilie Dumitrescu, verdict după cel mai scump transfer de la Universitatea Craiova: „Dinamică mai bună decât Băluță”

Anzor Mekvabishvili a fost unul dintre artizanii trofeelor cucerite de Universitatea Craiova în stagiunea precedentă. Cum evoluțiile sale au fost bune constant, era de așteptat ca ofertele să apară.

Ilie Dumitrescu, convins după transferul lui Anzor Mekvabishvili

Mijlocașul din Georgia a părăsit-o pe Universitatea Craiova după ce a fost ratată calificarea în „Faza Ligii” UEFA Europa League, oltenii pierzând dramatic în fața lui Ararat Armenia, „dubla” putând fi vizionată exclusiv pe VOYO.

Anzor Mekvabishvili s-a înțeles cu Chicago Fire, formația din MLS plătind nu mai puțin de 2,5 de milioane pentru ca transferul să fie rezolvat. Cum au trecut două săptămâni de la mutare, Ilie Dumitrescu a fost întrebat, după victoria oltenilor în fața Corvinului, dacă se simte lipsa mijlocașului.

Ca de fiecare dată, fostul membru al „Generației de Aur” a răspuns elegant și a transmis că Anzor era mai bun pe partea de mobilitate și dinamică decât Băluță, însă mijlocașul defensiv se completează mai bine cu Cicâldău la centrul terenului.

„Anzor avea o mobilitate și o dinamică mai bună decât Băluță, dar defensiv cred că se completează mai bine Băluță cu Cicâldău. Adică el e punct fix, apare și el la finalizare.

A avut și el o ocazie mare, după golul lui Cicâldău. Apare foarte bine după finalizare. Corvinul dacă avea și ea un teren propriu... putea", a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.