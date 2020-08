"Cum sa faca asa ceva?!" Cum a reactionat Gigi Multescu cand a aflat ca ar putea ajunge in Liga a 2-a! "Calculam cum ne vine noua?!"

Antrenorul lui Dinamo s-a declarat dezamagit de modul in care cluburile au votat sa se incheie playout-ul.

Gigi Multescu a aflat decizia cluburilor de la jurnalisti, la finalul unei sesiuni de pregatire. El a spus ca echipele ar fi trebuit sa aleaga varianta in care sa se ia in calcul punctele per meci din sezonul regular.

"Ce decizie s-a luat? Am fost la antrenament… Nu stiam (n.r. ca au votat scenariul puncte per meci din playout). Of… Cum sa faca asa ceva? Trebuia sa ia in calcul tot campionatul. Doar meciurile din playout? Pai, noi mai avem de jucat. Daca nu mai avem cand sa jucam, nu este egalitate de sanse si aceasta decizie nu sta in picioare.

Degeaba au votat cluburile pentru ca eu sper ca cei de la LPF si FRF nu vor ratifica… Eu stiu, nici nu mai stiu ce sa spun. Nu mi se pare corect", a declarat Gigi Multescu, pentru ProSport.

FRF nu a votat prelungirea campionatului astfel incat Dinamo sa-si poata juca meciurile restante. "Cainii rosii" vor ramane cu 5 partide nedisputate si singura lor sansa de a ramane in Liga 1 este ca Federatia sa voteze trecerea la 16 echipe din urmatorul sezon de Liga 1.

"Daca se juca tot sezonul… Dar acum, cand nu s-a jucat din cauza pandemiei, ce facem? Calculam cum ne vine noua? Nu cred ca este o chestie reala. Nu mai vorbesc de faptul ca trebuia sa joc astazi si au mutat meciul si se joaca maine. Este o mare brambureala, nici nu mai stii ce se intampla…

Noi nu ne uitam ce au facut celelalte tari? Austria a inchis campionatul pentru un singur caz si nu a retrogradat nimeni. In Turcia la fel… Ce vorbim? La noi se putea face asa… Promovau doua echipe si ultima din Liga 1 juca baraj cu locul 3 din Liga 2. Nu erau asa multe echipe dezavantajate, iar celor de pe ultimul loc li se mai dadea o sansa… Nu mai inteleg nimic… Nu are rost…", a mai spus Multescu.