Echipa patronată de Ioan Varga a înregistrat venituri totale de aproximativ 9 milioane de euro, însă cheltuielile au ajuns la aproape 14,8 milioane de euro. În aceste condiții, clubul a încheiat anul cu o pierdere netă de aproximativ 6,2 milioane de euro.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât anul precedent a adus primul profit după mai mult timp. În 2024, CFR Cluj a raportat un plus de aproximativ 630.000 de euro.

De altfel, din 2018 până în prezent, clubul a mai fost pe profit o singură dată, în 2019, atunci când bilanțul contabil indica un câștig de 1,1 milioane de euro.

Datorii de peste 25 de milioane de euro

Situația cea mai complicată apare la capitolul datorii. CFR Cluj are datorii pe termen scurt de aproximativ 24,3 milioane de euro.

Din această sumă, circa 5,1 milioane reprezintă credite și împrumuturi bancare, iar aproximativ 5,4 milioane provin din transferuri și împrumuturi de jucători.

Clubul mai are datorii de aproximativ 2,6 milioane de euro către angajați și aproape 1,9 milioane de euro către autoritățile fiscale. Alte obligații financiare și venituri în avans depășesc 8 milioane de euro.

Pe termen lung, datoriile sunt estimate la aproximativ 1,2 milioane de euro, ceea ce ridică totalul obligațiilor financiare ale clubului la aproximativ 25,5 milioane de euro.

Revenind pe teren, CFR Cluj ocupă locul #4 în play-off-ul Superligii cu 30 de puncte. Pentru ardeleni urmează deplasare la Universitatea Craiova din cadrul etapei a treia. Cele două formații se duelează luni, 6 aprilie, nu mai devreme de ora 20:30.