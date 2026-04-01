Real Madrid ia în calcul să facă un transfer major pentru sezonul 2026-2027, reprezentat de aducerea lui Hugo Ekitike (23 de ani).

Atacantul central francez al lui Liverpool a devenit o țintă-cheie pentru madrileni, pe care i-a impresionat cu evoluțiile sale din actualul sezon, informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.

42 de meciuri oficiale, 17 goluri și 6 pase decisive la Liverpool în sezonul curent. Aceasta este statistica oficială cu care Ekitike i-a impresionat pe președintele Florentino Perez și subordonații săi de la Real Madrid, pe lângă evoluțiile sale constante.

Un ochi în paralel și către Haaland

În paralel, Real Madrid continuă să monitorizeze și situația lui Erling Haaland la Manchester City, un atacant dorit de mai mulți ani de Florentino Perez.

Pep Guardiola și Manchester City nu vor să audă de plecarea vârfului norvegian. Suma de 200 de milioane de euro solicitată în schimbul lui Haaland îl face pe Perez să dea înapoi.