Ce a făcut Anastasia Fusea la Mondialele de juniori de la scrimă

Sportiva română Anastasia Fusea s-a clasat pe locul 24 în proba individuală feminină de sabie, miercuri, în prima zi a Campionatelor Mondiale de scrimă pentru juniori de la Rio de Janeiro.

Amalia Covaliu a ocupat locul 28, Alexandra Mitruţ a încheiat pe 97, iar Adriana Geatara s-a clasat pe 110.

În proba individuală masculină de sabie, Cristian Macovei a terminat pe poziţia a 30-a, Radu Matei a ocupat locul 38, Casian Cîdu s-a clasat pe 47, iar Rareş Munteanu a încheiat pe 118.

România participă cu 27 de sportivi la Mondialele de cadeţi şi juniori de la Rio, scrie Agerpres.