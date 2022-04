Detaliul care poate face diferența în favoarea CFR-ului în lupta la titlu: „Știu să profite de asta!”

Băieții lui Toni Petrea se pot apropia din nou la doar două puncte de lider dacă se impun în această seară în fața Farul, la Constanța, de la ora 21:00.

Ioan Andone, fost jucător și antrenor al lui Dinamo, este de părere că deși FCSB și Univeristatea Craiova s-au apropiat periculos, cei care se vor impune la finalul sezonului vor fi tot ardelenii, datorită experienței acumulate în ultimele sezoane.

„Ei sunt favoriți, au experiență!”

„CFR se luptă pentru titlu, dar situația este una încurcată. În funcție de unele rezultate și Craiova mai poate să spere. Teoretic mai are șanse. Este bine că este frumos campionatul, pentru că toată lumea zicea că CFR nu are cum să îl piardă. Datorită celor de la FCSB și Craiova, care au câștigat meciurile directe, totul este posibil. Ei sunt favoriți, au experiență. Nu joacă extraordinar, dar știu să joace la rezultat.

FCSB are un joc de atac bun, mulți jucători, variante. CFR are maturitate, organizare defensivă, lovituri libere unde jucătorii sunt foarte puternici. Craiova face meciuri excepționale, dar, din păcate, după o astfel de serie are o cădere inexplicabilă, așa cum a avut-o în Cupă. Așa că toate echipele au șanse, dar CFR este favorită”, a declarat Ioan Andone, la finalul meciului Voluntari - CFR, scor 0-1.

CFR Cluj a învins-o cu dificultate pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a şasea a fazei play-off a Ligii 1.