BREAKING NEWS! De la Barrera, OUT de la Viitorul dupa ultimele infrangeri! Anuntul clubului 

FC Viitorul a anuntat despartirea de antrenorul spaniol.

Viitorul a fost eliminata de Dinamo din Cupa Romaniei la scor de neprezentare, gruparea din Ovidiu inregistrand astfel a doua infrangere consecutiva, dupa cea cu Clinceni din Liga 1.

Oficialii clubului au anuntat printr-un comunicat despartirea de antrenorul spaniol la doar 5 luni de la numirea sa.

"FC Viitorul Constanta anunta ca a intrerupt, incepand de astazi, de comun acord, raporturile contractuale cu staff-ul tehnic al formatiei noastre condus de tehnicianul Ruben de la Barrera.

Pe aceasta cale, clubul nostru le multumeste acestora pentru munca depusa in perioada august - noiembrie 2020 si le doreste succes in proiectele lor viitoare.

In cel mai scurt timp va vom anunta componenta noii conduceri tehnice care se va ocupa de pregatirea echipei in perioada urmatoare", se arata in comunicatul clubului.