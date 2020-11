Puscas are parte de o accidentare serioasa! Antrenorul lui Reading a transmis cand ar putea reveni atacantul

Atacantul lui Reading este accidentat, iar acesta a ratat ultimele trei partide ale englezilor.

Antrenorul Veljko Paunovic a declarat ca o revenire a lui Puscas este posibila abia la finalul lui decembrie, asta daca tratamentul va decurge normal. Puscas se confrunta cu o hernie sportiva, iar in acest moment se afla in ultima faza a recuperarii.

"Puscas are de-a face cu simptome de hernie sportiva. Incercam sa rezolvam problema, asa ca are un tratament special acum. Vom vedea ce se va intampla in urmatoarele saptamani, iar dupa vom analiza daca are nevoie de un tratament diferit sau o alta procedura.

Ne asteptam sa revina de Craciun sau in acea perioada. E in ultima faza a recuperarii, iar lucrurile decurg bine", a declarat antrenorul Veljko Paunovic, citat de getreading.com.uk.

Puscas nu a mai jucat pentru Reading de pe 7 noiembrie, meci in care Reading a pierdut cu scorul de 0-3. Atacantul are doua goluri in acest sezon in 9 partide.

Reading se afla pe locul 5 in Liga a doua din Anglia, cu 26 de puncte, fiind foarte aproape de liderul Norwich, care are 28 de puncte.