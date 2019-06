Destinatie SURPRIZA pentru Gardos!!! Oferta de la echipa care vrea sa conduca revolutia de MILIOANE a Estului. Cu cine negociaza

Florin Gardos nu va continua la Iasi in noul sezon.

Fotbalistul de 30 de ani isi incheie imprumutul in Moldova si isi doreste o noua experienta in strainatate. Gardos are oferte din Ungaria si Turcia. Cea mai importanta vine de la MOL Vidi, vicecampioana din tara vecina.



MOL isi propune sa devina o obisnuita a grupelor Champions League in anii viitori. Vrea sa investeasca sume importante in transferuri si sa creasca nivelul bugetului de salarii.

In aceasta vara, Vidi a mai transferat un roman, pe pustiul Adrian Rus. Aflat acum cu nationala U21 in Italia, Rus a semnat deja cu echipa din Ungaria.

Plecat pe 6,5 milioane de euro in 2014 de la Steaua la Southampton, Florin Gardos a revenit in Romania anul trecut, la Craiova.